В Красноярске часть «Детского мира» приспособят под общепит

Напомним, что здание было построено в 1882 году по заказу купца Николая Гадалова. С 1889 года в нём работал универсальный магазин, однако в 1914 году из-за кризиса помещение продали владельцу мебельного и мехового магазинов Петру Шмандину. Позже там находилась санчасть, губернский и городской комитеты, прокуратура и суд. С 1964 года помещение занимал «Детский мир». В 2018 году здание выставляли на торги.