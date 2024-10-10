В Красноярске часть «Детского мира» приспособят под общепит. Соответствующий акт появился на сайте Службы по госохране объектов культурного наследия края.
— Часть здания «Торговый дом Шмандина. Неоренессанс» 1890−1900 годов постройки будет отремонтирована и приспособлена под размещение заведения под названием «Сплетни, любовь и танцы», — говорится в акте.
Научно-проектную документацию составила компания «Проект-Строй-Сервис». Нарушений в ней эксперты не нашли.
Напомним, что здание было построено в 1882 году по заказу купца Николая Гадалова. С 1889 года в нём работал универсальный магазин, однако в 1914 году из-за кризиса помещение продали владельцу мебельного и мехового магазинов Петру Шмандину. Позже там находилась санчасть, губернский и городской комитеты, прокуратура и суд. С 1964 года помещение занимал «Детский мир». В 2018 году здание выставляли на торги.