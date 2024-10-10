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Окончен поиск исчезнувшего после дня рождения 17-летнего юноши в Прикамье

Об исчезновении подростка из Березников ничего не было известно в течение двух дней.

Источник: Соцсети

Поиск 17-летнего юноши, исчезнувшего после дня рождения, остановлен в Пермском крае.

Об окончании поисков пропавшего сообщает отряд «Регион 59». Речь идёт о несовершеннолетнем жителе Березников, который исчез 7 октября после того, как вышел из дома.

Информация о том, что подростка удалось найти, появилась поздно вечером 9 октября.

«Найден! Жив!» — сообщили волонтёры.

Они не раскрывают подробностей обнаружения юноши и не уточняют, где он был два дня.

По данным сайта perm.aif.ru, накануне исчезновения у подростка был день рождения — 8 октября ему исполнилось 17 лет.

Напомним, в Пермском крае продолжается поиск 53-летнего Эдуарда Степанова, который исчез с вокзала Пермь II. Поиск мужчины идёт уже четвёртый день: он пропал 5 октября. Искать исчезнувшего помогает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».