Окончен поиск исчезнувшего после дня рождения 17-летнего юноши в Прикамье

Поиск 17-летнего юноши, исчезнувшего после дня рождения, остановлен в Пермском крае.
Об окончании поисков пропавшего сообщает отряд «Регион 59». Речь идёт о несовершеннолетнем жителе Березников, который исчез 7 октября после того, как вышел из дома.
Информация о том, что подростка удалось найти, появилась поздно вечером 9 октября.
«Найден! Жив!» — сообщили волонтёры.
Они не раскрывают подробностей обнаружения юноши и не уточняют, где он был два дня.
По данным сайта perm.aif.ru, накануне исчезновения у подростка был день рождения — 8 октября ему исполнилось 17 лет.
Напомним, в Пермском крае продолжается поиск 53-летнего Эдуарда Степанова, который исчез с вокзала Пермь II. Поиск мужчины идёт уже четвёртый день: он пропал 5 октября. Искать исчезнувшего помогает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».