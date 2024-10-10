Аналитик Мин-Чи Ко: спрос на iPhone 16 оказался невысоким

Аналитик Мин-Чи Ко заявил, что смартфоны серии iPhone 16 оказались мало востребованы на мировом рынке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.
Эксперт назвал спрос на новые смартфоны американской компании Apple «вялым». По его словам, предыдущая версия iPhone пользовалась большей популярностью среди покупателей. В связи с этим компания была вынуждена сократить заказ на производство деталей для устройств.
При этом флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max пользуются высоким спросом и продаются примерно на том же уровне, что и предыдущие модели. Аналитик признался, что ему интересно, какие изменения могут произойти на рынке после запуска нейросети Apple Intelligence в США.
Ранее первые пользователи нового iPhone 16 Pro в России выразили недовольство по поводу качества защиты своих устройств. По их словам задняя крышка смартфона остается наиболее уязвимым местом — после нескольких дней использования на ней начали появляться явные царапины и потертости.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.