Купола на острове Русский во Владивостоке вновь выставили на торги

Во Владивостоке вновь выставили на торги скандально известные деревянные купола Инновационного культурного центра по дороге в бухту Новик на острове Русский. Как и в августе этого года, продают их за 428,5 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».