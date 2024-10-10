Купола на острове Русский во Владивостоке вновь выставили на торги

Во Владивостоке вновь выставили на торги скандально известные деревянные купола Инновационного культурного центра по дороге в бухту Новик на острове Русский. Как и в августе этого года, продают их за 428,5 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Шаг аукциона составляет 21 425 150 рублей, для участия необходимо внести залог в 85 700 600 рублей. Подача заявок стартовала 4 октября, закончится 2 ноября. Сами торги начнутся 7 ноября.
В документации указано, что на аукцион выставляется объект незавершенного строительства общей площадью 4 886 квадратных метров с площадью застройки 2 566 квадратных метров и объемом 32 726 кубометров. Степень готовности объекта — 40%.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что год назад стоимость куполов на торгах оценили в 155 миллионов рублей, однако не все депутаты ЗС ПК были согласны с продажей объектов.