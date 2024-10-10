Синоптики рассказали, как долго в Омске продлится похолодание

По данным Обь-Иртышского УГМС в Омской области с сегодняшнего дня наступило резкое похолодание. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, отложение мокрого снега, гололёдные явления и сильный северо-восточный ветер порывами 16−21 метров в секунду.
В отдельных районах Омской области может лечь временный снежный покров, а на дорогах будет скользко. Температура воздуха упадёт до −2… +3 в дневные часы и до −4… +1 ночью. При прояснении ожидается до −9 градусов мороза.
Причиной испорченной погоды стал скандинавский антициклон, который вытеснил тёплый воздух с территории Омской области. По оценке синоптиков, похолодание сохранится до субботы, 12 октября.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, на следующей неделе в Омске потеплеет, но незначительно. Ожидается всего до +6 градусов днём. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся.