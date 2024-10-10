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В Хабаровске продолжают отлавливать бездомных животных

В Хабаровске продолжается работа по отлову бездомных животных.

Источник: AP 2023

В Хабаровске продолжается работа по отлову бездомных животных. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, горожане могут обратиться на круглосуточную горячую линию, оставить обращения. По заявкам будет проводиться работа по отлову животных, которых будут доставлять в приют. Обращения принимаются по единому телефону 8−800−250−19−49. Согласно официальным данным, за прошедшую неделю было отловлено 22 собаки. В приюте на сегодняшний день содержатся 597 псов.

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