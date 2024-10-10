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«Исчезла навсегда?»: топовую торговую точку сносят во Владивостоке — кадры

«А куда теперь ходить?», — пишут жители района.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в районе Второй речки жители заметили, что рабочие разбирают продуктовый магазин. Эта торговая точка пользовалась большой популярностью у местного населения. Фото опубликовал Telegram-канал «vtoryakvdk» (18+).

По словам людей, они часто покупали здесь товары хорошего качества. Многие теперь не знают, где искать альтернативу закрывшемуся магазину.

В соцсетях ситуацию активно обсуждают владивостокцы:

«А где теперь покупать?»;

«Мне он не нравился, цены там высокие были»;

«Исчезла навсегда?».

торговля