«Исчезла навсегда?»: топовую торговую точку сносят во Владивостоке — кадры

Во Владивостоке в районе Второй речки жители заметили, что рабочие разбирают продуктовый магазин. Эта торговая точка пользовалась большой популярностью у местного населения. Фото опубликовал Telegram-канал «vtoryakvdk» (18+).
По словам людей, они часто покупали здесь товары хорошего качества. Многие теперь не знают, где искать альтернативу закрывшемуся магазину.
В соцсетях ситуацию активно обсуждают владивостокцы:
«А где теперь покупать?»;
«Мне он не нравился, цены там высокие были»;
«Исчезла навсегда?».