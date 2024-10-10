Спасатели продолжают поиски пропавших рыбаков в Хабаровском крае

Комсомольские спасатели МЧС России начали поиски двоих мужчин, 51 и 76 лет. Они 3 октября отправились на рыбалку на катере и до сих пор не вернулись. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«За последние сутки осмотрели около 30 километров береговой линии и акватории реки. В общей сложности обследовано 80 километров местности. Поиски продолжаются, также проводятся оперативно-следственные мероприятия», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сотрудники МЧС России напоминают любителям рыбалки, охоты и сбора дикоросов о необходимости соблюдения мер безопасности. Перед поездкой в лес или на реку важно следовать элементарным, но жизненно важным правилам, независимо от продолжительности поездки.