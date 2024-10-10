Глава криптовалютной фирмы Gotbit Андрюнин задержан в Португалии по запросу США

Согласно судебным документам, Gotbit был известным маркетмейкером в криптобизнесе, основателем и гендиректором которого является 26-летний Алексей Андрюнин с гражданствами России и Португалии. Он был задержан 8 октября в Португалии и теперь ожидает экстрадиции в США. Также задержаны еще двое россиян из Gotbit — директор по созданию рынка Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили.