Новосибирским охранникам задолжали почти полмиллиона зарплаты

Новосибирская компания ООО «РД Единство», которая занимается охраной объектов транспортной инфраструктуры, более нескольких месяцев не выплачивала своим сотрудникам заработную плату. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, работодатель решил не заключать со всеми сотрудниками трудовые договора, благодаря чему мог нарушать режим работы и отдыха, заставлять выходить на работу сверхурочно и не выплачивать положенные суммы. Всего руководитель предприятия накопил долг в 470 тысяч рублей перед своими сотрудниками.
Деньги после вмешательства прокуратуры сотрудникам выплатили. Уголовное дело находится на расследовании.
Ранее КП-Новосибирск писала о проверке прокуратуры из-за затопления дома на улице Кошурникова.