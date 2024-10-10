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Новосибирским охранникам задолжали почти полмиллиона зарплаты

Работодатель не выплачивал сотрудникам зарплату более 2-х месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская компания ООО «РД Единство», которая занимается охраной объектов транспортной инфраструктуры, более нескольких месяцев не выплачивала своим сотрудникам заработную плату. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, работодатель решил не заключать со всеми сотрудниками трудовые договора, благодаря чему мог нарушать режим работы и отдыха, заставлять выходить на работу сверхурочно и не выплачивать положенные суммы. Всего руководитель предприятия накопил долг в 470 тысяч рублей перед своими сотрудниками.

В отношении работодателя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных чч. 1, 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), а также уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Деньги после вмешательства прокуратуры сотрудникам выплатили. Уголовное дело находится на расследовании.

Ранее КП-Новосибирск писала о проверке прокуратуры из-за затопления дома на улице Кошурникова.