Новосибирским охранникам задолжали почти полмиллиона зарплаты

По данным ведомства, работодатель решил не заключать со всеми сотрудниками трудовые договора, благодаря чему мог нарушать режим работы и отдыха, заставлять выходить на работу сверхурочно и не выплачивать положенные суммы. Всего руководитель предприятия накопил долг в 470 тысяч рублей перед своими сотрудниками.