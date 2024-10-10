На Левобережье Омска закрыли стихийную точку по продаже мяса из багажника

Надзорными органами закрыто 4 точки, где реализовалась продукция сомнительного происхождения и качества, без соответствующих документов. Одна из них была организована прямо в багажнике автомобиля, а хозяин «ларька на колесах» не смог объяснить, почему торгует без специального оборудования и документов.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что покупка продуктовых изделий, особенно животного происхождения, у стихийных торговцев опасна для здоровья: у них нет медкнижек, сертификатов на товар, холодильников, а также возможности соблюдать личную гигиену. Для проверенных поставщиков и фермеров организованы крытые торговые точки в Омске. При этом представители личных подсобных хозяйств должны предъявить выписку из хозяйственной книги, садоводы — копию документов на земельный участок.
«Для сельхозтоваропроизводителей на территории округов Омска организованы места для реализации сельхозтоваропродукции. Только в КАО таких мест более семисот. Часть мест бесплатная для населения — для пенсионеров и тех, кто реализует собственную продукцию», — пояснил специалист отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского административного округа Омска Михаил Нагибнев.
С начала года было проведено 25 проверок, составлено более 70 протоколов. За такие нарушения грозит штраф. До 2 тысяч рублей за частную торговлю, и до 7 тысяч рублей, если торгует должностное лицо, а индивидуальным предпринимателям или юлицам могут выписать штраф до 20 тысяч рублей.