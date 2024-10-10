На Левобережье Омска закрыли стихийную точку по продаже мяса из багажника

С начала года было проведено 25 проверок, составлено более 70 протоколов. За такие нарушения грозит штраф. До 2 тысяч рублей за частную торговлю, и до 7 тысяч рублей, если торгует должностное лицо, а индивидуальным предпринимателям или юлицам могут выписать штраф до 20 тысяч рублей.