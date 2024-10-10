В Башкирии пройдут дожди с мокрым снегом

Сегодня, 10 октября, в регионе прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных, вечером в северных районах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +8,+13°, по северу до +3°.
Завтра, 11 октября, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по востоку до умеренных, в восточных районах установление временного снежного покрова. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.