В Башкирии пройдут дожди с мокрым снегом

Сегодня, 10 октября, в регионе прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных, вечером в северных районах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +8,+13°, по северу до +3°.