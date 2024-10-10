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В Башкирии пройдут дожди с мокрым снегом

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 6 м/с 54% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 10 октября, в регионе прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных, вечером в северных районах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +8,+13°, по северу до +3°.

Завтра, 11 октября, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по востоку до умеренных, в восточных районах установление временного снежного покрова. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.