Понасенкова признали иноагентом за получение зарубежных денег от АСТ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Причиной признания иностранным агентом публициста Евгения Понасенкова стало получение им иностранного финансирования через российское издательство АСТ. Об этом сказано в решении Замоскворецкого суда по иску Понасенкова к Минюсту, с которым ознакомился ТАСС.
«В Минюст России поступила информация из Федеральной службы по финансовому мониторингу о том, что Понасенков Е. Н. является получателем опосредованного иностранного финансирования, а именно в период с мая 2019 года по январь 2022 года Понасенкову Е. Н. 15 операциями поступили средства от общества с ограниченной ответственностью “Издательство АСТ”, являющегося получателем иностранного финансирования», — сказано в документе.
Там также говорится, что еще одной причиной внесения Понасенкова в реестр иноагентов стали ссылки, которые он делал в своих соцсетях на СМИ, признанные иноагентами.
«За период с марта 2021 года по март 2022 года выявлены факты распространения Понасенковым Е. Н. сообщений и материалов иностранных средств массовой информации “Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)”, The Insider SIA, выполняющих функции иностранного агента. С марта 2021 года по март 2022 года выявлены факты участия Понасенкова Е. Н. в создании сообщений и материалов иностранного средства массовой информации ООО “Телеканал “Дождь”, выполняющего функции иностранного агента”», — говорится в решении суда.
В 2022 году Понасенков и созданное им ООО «Первый научный» были внесены в реестры иностранных агентов. Блогер подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием отменить это решение, который был отклонен.