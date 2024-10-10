Понасенкова признали иноагентом за получение зарубежных денег от АСТ

«В Минюст России поступила информация из Федеральной службы по финансовому мониторингу о том, что Понасенков Е. Н. является получателем опосредованного иностранного финансирования, а именно в период с мая 2019 года по январь 2022 года Понасенкову Е. Н. 15 операциями поступили средства от общества с ограниченной ответственностью “Издательство АСТ”, являющегося получателем иностранного финансирования», — сказано в документе.