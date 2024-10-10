На Проспекте Культуры в Омске запретят парковку и установят новые знаки

Также в мэрии напомнили, что водителям стоит быть особенно внимательными на участке, так как эта улица ведет к нескольким школам и зоне отдыха, поэтому омичи часто переходят здесь дорогу не обращая внимания на знаки и разметку. Нарушителей правил парковки ждут штрафы — до 1 500 рублей, либо эвакуация ТС (при парковке рядом со знаком 8.24).