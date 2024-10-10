На Проспекте Культуры в Омске запретят парковку и установят новые знаки

Сегодня стало известно, что в Департаменте транспорта Омска согласовали установку запрещающих парковку знаков на проспекте Культуры в Омске. Знаки 3.28 «Стоянка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия» будут установлены до конца недели.
Стоянка транспортных средств будет запрещена с 8:00 до 20:00. Речь идет об участке, где организовано одностороннее движение в районе дома № 2 при следовании в направлении проспекта Мира. Этот участок дороги всегда был загруженным в часы пик, а парковка личного транспорта тех, кто приезжает в Советский парк только усугубляла проблему.
Также в мэрии напомнили, что водителям стоит быть особенно внимательными на участке, так как эта улица ведет к нескольким школам и зоне отдыха, поэтому омичи часто переходят здесь дорогу не обращая внимания на знаки и разметку. Нарушителей правил парковки ждут штрафы — до 1 500 рублей, либо эвакуация ТС (при парковке рядом со знаком 8.24).