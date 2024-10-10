В Красноярск идут первые заморозки и гололед

Осень сдаёт свои права, сменяя плюсовые температуры на заморозки. Уже этой ночью ожидается до — 3 градусов мороза.
Не порадует погода и в пятницу, 11 октября. По данным синоптиков, ночью будет до −4, днем столбики термометра замрут на отметке −1. Такая же погода ожидается и в субботу, 12 октября. Местами пройдет дождь со снегом.
В воскресенье, 13 октября, днем будет 0, ночью — 3. Минусовая температура ожидается и на следующей неделе. Вслед за первыми заморозками придёт и первый гололед на дорогах. Водители уже жаловались на гололедицу на пригородных трассах.
Всем водителям рекомендуют в ближайшее время сменить шины в целях безопасности.