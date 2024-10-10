Харрисбург
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярск идут первые заморозки и гололед

Ночами стабильно будут минусовые температуры.

Сейчас в Харрисбурге: +14° 5 м/с 41% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: Аргументы и факты

Осень сдаёт свои права, сменяя плюсовые температуры на заморозки. Уже этой ночью ожидается до — 3 градусов мороза.

Не порадует погода и в пятницу, 11 октября. По данным синоптиков, ночью будет до −4, днем столбики термометра замрут на отметке −1. Такая же погода ожидается и в субботу, 12 октября. Местами пройдет дождь со снегом.

В воскресенье, 13 октября, днем будет 0, ночью — 3. Минусовая температура ожидается и на следующей неделе. Вслед за первыми заморозками придёт и первый гололед на дорогах. Водители уже жаловались на гололедицу на пригородных трассах.

Всем водителям рекомендуют в ближайшее время сменить шины в целях безопасности.