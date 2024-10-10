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Участок дороги на улице Ким Ю Чена перекроют в Хабаровске

Работы начнутся 12 октября в 8 часов.

Источник: Комсомольская правда

С 8 часов 12 октября до 22 часов 13 октября в Хабаровске будет перекрыт участок дороги на улице Ким Ю Чена. Водителям стоит заранее планировать свои маршруты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации МУП «Водоканал», дорога будет закрыта в районе дома № 22 улицы Ким Ю Чена. Это связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения.

В течение двух дней движение автотранспорта на этом участке будет ограничено в обе стороны. Жителей просят учитывать это при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.