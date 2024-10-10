В Красноярском крае начала действовать новая мера господдержки

В 2024 году семь специалистов получили более 27 млн рублей на улучшение жилищных условий. Направление действует шестой год, 26 семей уже воспользовались такой господдержкой. Всего в 2024 году соцвыплаты на улучшение жилья получат четыре категории граждан или более 130 человек.