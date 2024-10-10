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В Красноярском крае начала действовать новая мера господдержки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новая краевая мера поддержки касается преподавателей и мастеров профессионального обучения аграрных колледжей и техникумов.

Источник: НИА Красноярск

Теперь они смогут получить социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. Соответствующий документ был одобрен на заседании Правительства Красноярского края.

Получатель господдержки должен быть не старше 55 лет, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживать на территории края, а также соответствовать ряду других критериев. Краевой бюджет возместит 90% затрат на строительство или приобретение жилья. Размер господдержки рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра и количества членов семьи.

Министр сельского хозяйства края Илья Васильев пояснил: «Новая мера поддержки направлена на улучшение жилищных условий преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов, которые готовят кадры для сельскохозяйственной отрасли. Ожидаем, что с 2024 года выплаты ежегодно будут получать не менее пяти преподавателей и мастеров на строительство не менее 360 квадратных метров жилья».

Такой же механизм господдержки уже действует для сельских ветеринаров, работающих в государственных учреждениях.

В 2024 году семь специалистов получили более 27 млн рублей на улучшение жилищных условий. Направление действует шестой год, 26 семей уже воспользовались такой господдержкой. Всего в 2024 году соцвыплаты на улучшение жилья получат четыре категории граждан или более 130 человек.