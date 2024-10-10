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В Самарской области 17 школ оснастили беспилотниками: для чего

САМАРА, 10 октября, ФедералПресс. В конце прошлого года Самарская область стала получателем федеральной субсидии на реализацию региональных проектов, направленных на поддержку российской индустрии беспилотных авиационных систем (БАС). В сентябре 2024 года открылись первые классы, где детей обучают навыкам управления БПЛА.

Источник: Агентство «Москва»

«В Самарской области в рамках проекта было открыто 17 классов (кружков) на базе разных школ региона и один центр практической подготовки на базе “Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова”», — рассказали «ФедералПресс» в региональном министерстве науки.

Для обеспеченности учебного процесса было закуплено более 500 беспилотных авиационных систем.

Со 2 сентября началось обучение по дополнительным программам, ориентированным на учащихся 5−6 классов (возраст 11−12 лет). Участники проекта также намерены сотрудничать с другими образовательными организациями, которые не вошли в проект, для продвижения навыков работы с БАС среди школьников.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Мордовии детей будут учить собирать беспилотники, а также управлять ими. Школьники получат как теоретические, так и практические знания о БПЛА.

образование