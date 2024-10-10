В Самарской области 17 школ оснастили беспилотниками: для чего

«В Самарской области в рамках проекта было открыто 17 классов (кружков) на базе разных школ региона и один центр практической подготовки на базе “Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова”», — рассказали «ФедералПресс» в региональном министерстве науки.
Для обеспеченности учебного процесса было закуплено более 500 беспилотных авиационных систем.
Со 2 сентября началось обучение по дополнительным программам, ориентированным на учащихся 5−6 классов (возраст 11−12 лет). Участники проекта также намерены сотрудничать с другими образовательными организациями, которые не вошли в проект, для продвижения навыков работы с БАС среди школьников.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Мордовии детей будут учить собирать беспилотники, а также управлять ими. Школьники получат как теоретические, так и практические знания о БПЛА.