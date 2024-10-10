Пермячке с онкозаболеванием откладывают лечение из-за сломанного аппарата

Пермячке с онкологическим заболеванием откладывают лечение из-за сломанного оборудования для проведения близкофокусной рентген-терапии.
Как стало известно сайту perm.aif.ru, у Евгении (имя изменено по просьбе пермячки и её родных — прим. ред.) диагностировали онкологическое заболевание в августе. В начале сентября 64-летняя женщина сдала все необходимые анализы для того, чтобы начать проходить лечение, которое ей назначили. Однако приступить к терапии пермячка не может до сих пор.
«Ей должны были давным-давно начать лечение. По закону — через две недели после обнаружения рака. Но всё откладывали. В сентябре ей сказали ждать 7 октября. А 7 октября заявили, чтобы она ждала ещё три недели. Объяснили, что причиной откладывания лечения стал сломанный аппарат. Маме назначили лучевую терапию», — рассказала сайту perm.aif.ru дочь женщины.
Девушка рассказала, что её мама и вся семья обеспокоены тем, что лечение откладывается. Они переживают, что ситуация со здоровьем Евгении может ухудшиться, так как диагностированное заболевание может быстро прогрессировать.
«7 октября врачами в Пермском краевом онкологическом диспансере (ПКОД) пациентка информирована об объективных обстоятельствах переноса даты госпитализации и о том, что данный перенос не несёт негативные последствия для её здоровья. При введении в эксплуатацию аппарата пациентка будет незамедлительно приглашена на лечение», — рассказали perm.aif.ru в региональном минздраве.
В министерстве уточнили, что в краевом онкологическом диспансере осуществляются мероприятия по плановой замене оборудования для проведения близкофокусной рентген-терапии.
«Он применяется при немеланомных злокачественных новообразованиях кожи», — уточнили в Минздраве Пермского края.
Ответить на вопрос, когда именно аппарат возобновит работу, пока не смогли. Однако пояснили, как быть другим пациентам, которым нужно проходить лечение с помощью вышедшего из строя оборудования.
«Пациентам с аналогичными опухолевыми образованиями кожи по показаниям назначены альтернативные методы лечения, согласно клиническим рекомендациям», — рассказали aif.ru в краевом минздраве.
При этом дочь Евгении утверждает, что врачи не пояснили её маме, что перенос даты начала лечения не несёт негативных последствий для её здоровья. Сейчас семья надеется, что в ближайшее время Евгения сможет начать лечение и победить недуг.
Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.