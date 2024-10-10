Пермячке с онкозаболеванием откладывают лечение из-за сломанного аппарата

Как стало известно сайту perm.aif.ru, у Евгении (имя изменено по просьбе пермячки и её родных — прим. ред.) диагностировали онкологическое заболевание в августе. В начале сентября 64-летняя женщина сдала все необходимые анализы для того, чтобы начать проходить лечение, которое ей назначили. Однако приступить к терапии пермячка не может до сих пор.