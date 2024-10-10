В Приморье в пятницу нагрянут дожди

По прогнозам синоптиков «Примгидромета», со стороны Китая к Приморью приближается ложбина с фронтальными разделами, а значит велика вероятность выпадения осадков. Помимо этого, задует свежий ветер, но зато максимальные температуры до +21 °С не поменяются, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».