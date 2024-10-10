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В Приморье в пятницу нагрянут дожди

Синоптики обещают дождливую погоду на территории Приморского края.

Сейчас в Харрисбурге: +14° 5 м/с 41% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам синоптиков «Примгидромета», со стороны Китая к Приморью приближается ложбина с фронтальными разделами, а значит велика вероятность выпадения осадков. Помимо этого, задует свежий ветер, но зато максимальные температуры до +21 °С не поменяются, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В пятницу, 11 октября, фронты будут смещаться над Приморьем, вызывая местами дожди, наиболее интенсивные на севере. Ночь станет теплее предыдущей, +2…+8 °С, на побережье +9…+13 °С. День немного прохладнее, чем 10 октября, +12…+20 °С.

Отметим, что 10 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, дождя не предвидится. Однако небольшой дождь может нагрянуть уже в четверг. Ночью юго-восточный ветер стихнет и утром поменяется на северный умеренный. Температурный режим сохранится на прежнем уровне.