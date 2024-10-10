Эксперт Рыжих: в ноябре увеличатся пенсии работников в определенных сферах

По словам Рыжих, для получения прибавки к пенсии необходим рабочий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга лет может быть сокращена в случае, если пенсионер прекратил трудовую деятельность из-за состояния здоровья.