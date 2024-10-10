Эксперт Рыжих: в ноябре увеличатся пенсии работников в определенных сферах

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих рассказала, что с 1 ноября в России могут повысить пенсии работникам угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рыжих, для получения прибавки к пенсии необходим рабочий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга лет может быть сокращена в случае, если пенсионер прекратил трудовую деятельность из-за состояния здоровья.
Кроме того, пенсионные выплаты станут больше у граждан, которым в октябре 2024 года исполнится 80 лет. С 1 ноября их будет ждать доплата за возраст, а фиксированная выплата к их пенсии увеличится в два раза.
«Возможно и дополнительное увеличение этой суммы для жителей Крайнего Севера, в зависимости от значения районного коэффициента», — добавила эксперт.
Ранее в Госдуме напомнили о семи надбавках, за счет которых пожилые россияне могут увеличить пенсию. Так, неработающие пенсионеры, сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на доплату до этой величины.