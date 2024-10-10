Мэрия Омска анонсировала появление в Омске 19 новых ливневок

В мэрии Омска рассказали о планах по строительству ливневок в городе. Властями заявлено, что в список попали 19 самых проблемных участков в разных уголках города. Работы будут проводиться в рамках программы по улучшению городской инфраструктуры. Все работы будет выполнять один подрядчик.
«Работы на улице Конева у дома № 6 уже начались. Монтаж проходит достаточно оперативно, и мы планируем завершить работы на всех участках до конца октября», — отметил заместитель главного инженера УДХБ Антон Тадин.
В мэрии посчитали, что на обустройство 1 ливневки необходим 1 млн. рублей. Так на 19 объектов заложено 19 миллионов рублей. Публикуем список всех новых участков ливневой канализации, которые планируется организовать:
— вблизи здания 6 по ул. Конева;
— вблизи здания 22 по ул. Конева;
— пересечение улиц Талалихина — 1-я Самарская;
— по ул. Цветочная, ул. Солнечная, пер. 1-й Лесной;
— вблизи дома 10 по ул. В. Иванова;
— на пересечении улиц Воровского — 4-я Электровозная;
— на улице Сухой пролёт вблизи съезда к зданию 55/1 по ул. 9-я Ленинская;
— на пересечении ул. Воровского с улицами 19-я и 20-я Электровозная;
— вблизи здания 24 по ул. 15-я Рабочая;
— вблизи здания 48 по ул. 4-я Кордная;
— вблизи здания 3А по ул. Панфилова;
— вблизи здания 36А по пер. Камерный;
— на Пушкинском тракте — участок от ул. Сиреневая до западной дороги к пос. Большие Поля;
— в микрорайоне Новоалександровка;
— по улицам Комсомольская и Спортивная;
— вблизи здания 65 по ул. М. Жукова;
— вблизи здания 11А по пер. 4-й Донецкий;
— от дома 61 до дома 79 по ул. 10-я Ремесленная;
— вблизи дома 18 по ул. 2-я Челюскинцев.
Проблема ливневок в Омске особенно обострилась за последние годы. Второй год подряд улицы Омска топит после дождей, а омичи устраивают даже заплывы на лодках по автомагистралям в особенно дождливые дни. Строительство новых ливневок позволит улучшить систему водоотведения в городе и наконец-то обезопасить от подтопления дома и дороги.