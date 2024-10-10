Мэрия Омска анонсировала появление в Омске 19 новых ливневок

Проблема ливневок в Омске особенно обострилась за последние годы. Второй год подряд улицы Омска топит после дождей, а омичи устраивают даже заплывы на лодках по автомагистралям в особенно дождливые дни. Строительство новых ливневок позволит улучшить систему водоотведения в городе и наконец-то обезопасить от подтопления дома и дороги.