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Из Омска в Таиланд можно улететь прямым рейсом

Омский аэропорт опубликовал зимнее расписание.

Источник: Аргументы и факты

Прямые рейсы из Омска в Таиланд запустят в ноябре этого года. Согласно расписанию омского аэропорта, самолёты будут летать в Пхукет до 24 апреля 2025 года. После из-за наступления сезона дождей рейсы временно приостановят.

По данным Ассоциации туроператоров России, рейсы будут осуществляться один раз в 11 дней. Пассажиры смогут воспользоваться услугами четырёх авиакомпаний.

Ранее мы писали, что в 2025 году из Омска могут запустить авиарейсы в ещё один северный населённый пункт области — в Тару. Летом 2024 года из Омска вновь начал летать маломоторный самолет в Усть-Ишим.