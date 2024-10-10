Новосибирец взыскал 490 тысяч рублей с фирмы по изготовлению мебели

Новосибирец отсудил деньги с фирмы, где заказал мебель. Ему должны были привезти ее через 40 дней после того, как был подписан договор.
— В сентябре 2023 года была доставлена небольшая часть мебели не в полной комплектации и с повреждениями. Со стороны ответчика были обещания о продолжении доставки и монтажу мебели, между тем обязательства не исполнены до сегодняшнего дня, — говорится в решении Новосибирского районного суда.
Суд постановил вернуть мужчине 490 тысяч. Ему должны вернуть неустойку, сумму за мебель, штраф и компенсацию морального вреда.