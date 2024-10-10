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Северный ветер: в Самарской области ожидается понижение температуры 10 октября

В Самарской области ожидается сильный ветер и небольшой дождь 10 октября.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 4 м/с 54% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о понижении температуры. В регион придет штормовой ветер и небольшой дождь, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В начале недели в регионе сохранялась теплая погода, но в дальнейшем, в регионе придет атмосферного вихря с запада, ожидаются дожди различной интенсивности. Ветер изменит свое направление с южного на северное, а температурный фон резко понизится, — отмечают синоптики.

В четверг, 10 октября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Порывы северного ветра достигнут 8−13 метров в секунду, а температура воздуха +7…+12 градусов.