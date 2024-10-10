Северный ветер: в Самарской области ожидается понижение температуры 10 октября

— В начале недели в регионе сохранялась теплая погода, но в дальнейшем, в регионе придет атмосферного вихря с запада, ожидаются дожди различной интенсивности. Ветер изменит свое направление с южного на северное, а температурный фон резко понизится, — отмечают синоптики.