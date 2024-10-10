В Приморье водитель снес ограничитель высоты и скрылся с места ДТП

В Большом Камне большегруз снес ограничитель высоты на улице Пригородной. Виновник аварии решил уйти от ответственности и скрылся с места ДТП. А ограничительная балка тем временем рухнула на проезжую часть и перекрыла две полосы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В администрации города уже прокомментировали произошедшее. Сейчас движение на этом участке дороги перекрыто, водителям рекомендуется объезжать его через улицы Промышленная и Дзержинского. Часть автолюбителей объезжает препятствие по обочине.
Виновника транспортного происшествия уже ищут. В ближайшее время также начнутся восстановительные работы по подъему ограничительной балки.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как у Hino отказали тормоза, из-за чего грузовик на полном ходу врезался в забор и снес его, а также задел соседнее строение. Но и это не все, он врезался в Honda CR-V. В это время владелец авто стоял рядом со своей машиной, убежать от большегруза он не успел и погиб.