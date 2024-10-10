В Приморье водитель снес ограничитель высоты и скрылся с места ДТП

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как у Hino отказали тормоза, из-за чего грузовик на полном ходу врезался в забор и снес его, а также задел соседнее строение. Но и это не все, он врезался в Honda CR-V. В это время владелец авто стоял рядом со своей машиной, убежать от большегруза он не успел и погиб.