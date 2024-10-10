Лыжероллерный комплекс могут построить у Академгородка в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области провёл совещание о перспективах развития лыжного спорта в регионе. Одним из обсуждаемых вопросов стало строительство круглогодичного лыжероллерного комплекса с трассой международного уровня.
Подробности сообщили в пресс-службе областного правительства.
Андрей Травников отметил, что место у СШОР «Буревестник» не соответствует современным требованиям. Новую трассу могут проложить на территории Барышевского сельсовета рядом с ЖК «Сигма».
В планах оснастить комплекс круглогодичной лыжероллерной трассой, стадионом, областную школу олимпийского резерва и лыжное отделение муниципальной школы Советского района.
«На любительских трассах каждой зимой участников всё больше и больше. Второе — для людей это часто ещё и форма отдыха, развлечения. Нужно поддерживать это движение», — пресс-служба цитирует Андрея Травникова.
Министерству физкультуры поручено начать подготовку трассы, сформировать заявку на сооружения, чтобы успеть к нынешнему сезону.
По данным пресс-службы, лыжными гонками в регионе занимаются свыше 30 тысяч человек, в школах спортивного резерва обучаются 4,5 тысячи человек. Количество специализированных лыжных баз — 67 + 20 приспособленных объектов.