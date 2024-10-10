Харрисбург
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич заперся в квартире с травмированной дочерью и не пускал врачей

Вскрывать квартиру пришлось сотрудниками Росгвардии, мужчина задержан.

Источник: Комсомольская правда

Дебошир заперся в квартире с семилетней дочкой, которой требовалась срочная помощь врачей. ЧП произошло в Центральном округе Омска. По данным полиции, в момент ссоры мать ребенка успела выбежать из квартиры, именно она вызвала полицию и скорую помощь. Мужчина несколько часов удерживал ребенка и не пускал к ней врачей.

Прибывшие на место росгвардейцы смогли убедить дебошира открыть дверь и впустить бригаду скорой. Оказалось, что у девочки ушиб стопы, подростка оперативно госпитализировали. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Причины травмы ноги девочки устанавливаются. Семья передана под наблюдение органам опеки. Проводится проверка и опрос соседей, а также самого ребенка.