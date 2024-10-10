Омич заперся в квартире с травмированной дочерью и не пускал врачей

Дебошир заперся в квартире с семилетней дочкой, которой требовалась срочная помощь врачей. ЧП произошло в Центральном округе Омска. По данным полиции, в момент ссоры мать ребенка успела выбежать из квартиры, именно она вызвала полицию и скорую помощь. Мужчина несколько часов удерживал ребенка и не пускал к ней врачей.
Прибывшие на место росгвардейцы смогли убедить дебошира открыть дверь и впустить бригаду скорой. Оказалось, что у девочки ушиб стопы, подростка оперативно госпитализировали. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Причины травмы ноги девочки устанавливаются. Семья передана под наблюдение органам опеки. Проводится проверка и опрос соседей, а также самого ребенка.