В Уфе три дня будут проходить сельхозярмарки

В пятницу торговля развернется на участке дороги по улице Правды — от Таллинской до Ухтомского, пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна».
В субботу к этим площадкам добавятся еще две: на площадях имени Серго Орджоникидзе и перед Дворцом молодежи.
В воскресенье жители смогут посетить ярмарки на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, площади Орджоникидзе.
Время работы ярмарок — с 9:00 до 16:00. Для их проведения в Демском районе с 07:00 до 16:00 11 и 12 октября будет перекрыт этот участок улицы Правды.