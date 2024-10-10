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В Уфе три дня будут проходить сельхозярмарки

В Уфе 11, 12 и 13 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В пятницу торговля развернется на участке дороги по улице Правды — от Таллинской до Ухтомского, пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна».

В субботу к этим площадкам добавятся еще две: на площадях имени Серго Орджоникидзе и перед Дворцом молодежи.

В воскресенье жители смогут посетить ярмарки на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, площади Орджоникидзе.

Время работы ярмарок — с 9:00 до 16:00. Для их проведения в Демском районе с 07:00 до 16:00 11 и 12 октября будет перекрыт этот участок улицы Правды.