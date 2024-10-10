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Открытие колоннады на набережной реки Белой состоится уже сегодня

10 октября в Уфе состоится открытие колоннады на набережной Белой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 10 октября, в Уфе на набережной реки Белой состоится открытие колоннады. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.

Сооружение представляет собой копию конструкции в Сухуми. Объект, как заявили власти, станет символом дружбы между Башкирией и Абхазией.

После церемонии открытия состоится фотосъемка с участием молодых актеров в свадебном образе. Кроме того, историки и архитекторы проведут экскурсионную программу и расскажут о ее значении для республики.

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