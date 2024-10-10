850 отцов из Иркутской области ушли в декрет по уходу за ребенком

В 2024 году 19 643 работающих жителей Приангарья получают пособие по уходу за ребенком. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, из них 850 — это мужчины. В общей сложности на выплаты выделили более двух миллиардов рублей.
— Пособие по уходу за ребенком до полутора лет можно оформить на мать, на отца, на бабушек, дедушек и других родственников. В Приангарье все чаще в декрет стали уходить мужчины. Так, в прошлом году их число составило 220 человек, а в этом году — уже 850, — рассказал управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
С 2024 года ежемесячные пособия могут получать те, кто выходит на работу до того, как ребенку исполнится 1,5 года. И те, кто работает во время отпуска по уходу за ребенком.
Напомним, чтобы оформить пособие, родители должны подать заявление своему работодателю. Выплата составляет 40% среднего заработка, рассчитанного за два года, которые предшествуют отпуску по уходу за ребенком.
С 1 февраля этого года минимальный размер пособия — 9 277 рублей (плюс районный коэффициент, который установлен в местности проживания).