850 отцов из Иркутской области ушли в декрет по уходу за ребенком

— Пособие по уходу за ребенком до полутора лет можно оформить на мать, на отца, на бабушек, дедушек и других родственников. В Приангарье все чаще в декрет стали уходить мужчины. Так, в прошлом году их число составило 220 человек, а в этом году — уже 850, — рассказал управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.