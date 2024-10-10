В Москве ожидаются облачная погода и до 11 градусов тепла

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура до плюс 11 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 9−11 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 6 градусов.
Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 — плюс 12 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.