АСТАНА, 10 окт — Sputnik. Свыше 22 тысяч девочек вакцинировали против ВПЧ в Казахстане, сообщил Минздрав.
В сентябре в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека, основного вызывающего фактора рака шейки матки.
«По результатам ежедневного мониторинга вакцинации против ВПЧ, на сегодняшний день, по республике привито 22,2 тыс. детей, из них в возрасте 11 лет — 14 тыс. детей, 12−13 лет — 8,2 тыс. детей».
Также будет проведена наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно.
Рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в стране регистрируется около 1900 новых случаев этого заболевания.
Научные исследования доказали, что основной причиной рака шейки матки является инфицирование ВПЧ. Вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне.
Сегодня вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира. Распространенность ВПЧ среди женщин снизилась на 90% благодаря вакцинации в ряде стран.