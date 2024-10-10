Свыше 22 тысяч девочек вакцинировали против ВПЧ в Казахстане

Рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в стране регистрируется около 1900 новых случаев этого заболевания.