В Волгоградской области ожидается похолодание до −2 градусов

Существенных осадков в Волгоградской области до конца недели не ожидается. В четверг скорость ветра составит 6−11 м/с. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +7…+12, а днем поднимутся до +15…+20.
Похожая погода сохранится в регионе и в пятницу. При этом ночью похолодает уже до +5…+10, а днем воздух не прогреется выше +19.
К началу выходных синоптики прогнозируют волгоградцам усиление ветра и резкое похолодание. Порывы местами будут достигать 15−20 м/с, а столбики термометров опустятся до +3…-2 градусов. Днем 12 октября температура воздуха в регионе составит +8…+13.