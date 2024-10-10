Харрисбург
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области ожидается похолодание до −2 градусов

Синоптики прогнозируют жителям региона резкое похолодание к выходным.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 6 м/с 54% 754 мм рт. ст. +11°

Существенных осадков в Волгоградской области до конца недели не ожидается. В четверг скорость ветра составит 6−11 м/с. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +7…+12, а днем поднимутся до +15…+20.

Похожая погода сохранится в регионе и в пятницу. При этом ночью похолодает уже до +5…+10, а днем воздух не прогреется выше +19.

К началу выходных синоптики прогнозируют волгоградцам усиление ветра и резкое похолодание. Порывы местами будут достигать 15−20 м/с, а столбики термометров опустятся до +3…-2 градусов. Днем 12 октября температура воздуха в регионе составит +8…+13.