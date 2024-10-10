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День Республики в Башкирии ознаменуется мокрым снегом и дождем

В Башкирии ожидается перемена погоды.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на выходные в Башкирии. По словам синоптиков, День Республики преподнесет жителям региона несколько неприятных сюрпризов. Так, в некоторых восточных районах Башкирии уже ляжет снег.

— Местами в республике 11 октября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по востоку до умеренных, в восточных районах установление временного снежного покрова, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

В этот день столбики термометров днем поднимутся максимум до +6 градусов, ночью ожидаются минусовые значения, которые будут достигать −5 градусов.

В субботу, 12 октября, осадки чуть отступят, снег выпадет лишь в восточных районах в ночные часы.

— Температура воздуха в этот день ожидается ночью в районе −3,-8°, днем +3,+8 градусов, — заключили синоптики.

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