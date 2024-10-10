Харрисбург
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Следкома России запросил доклад об избиении школьника в Усть-Илимске

14-летний подросток избил ребенка в коридоре школы.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области 14-летний подросток избил пятиклассника прямо в коридоре школы. Произошедшее сняли на камеру, а позже выставили в социальные сети. Оказалось, что все произошло в Усть-Илимске 8 октября 2024. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Видео привлекло внимание не только полицейских, Следственного комитета и прокуратуры Иркутской области, но и председателя СКР Александра Бастрыкина. Он запросил доклад о ходе проверки.

— В медиа сообщалось о конфликте между школьниками в городе Усть-Илимске. На опубликованной видеозаписи подросток наносит удары младшему школьнику, которому в последующем понадобилась медицинская помощь, — рассказывают в официальном канале Следственного комитета России.

Известно, что восьмиклассника отвезли в отделении полиции, а пострадавший ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель областного центра пытался продать чужую дачу по поддельным документам.