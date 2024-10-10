Глава Следкома России запросил доклад об избиении школьника в Усть-Илимске

В Иркутской области 14-летний подросток избил пятиклассника прямо в коридоре школы. Произошедшее сняли на камеру, а позже выставили в социальные сети. Оказалось, что все произошло в Усть-Илимске 8 октября 2024. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.