Севастополь частично останется без света в четверг — список адресов

По данным предприятия, с 9 до 17 на час-полтора отключат электроэнергию по следующим улицам: Лесхозная, Драчука, Волжская, Оранжерейная, Цветочная, Цыганкова, Южная, Кавказская, Каспийская, Станюковича, Коммунистическая, Кочиева, Краснодарская, Дунайская, Декабристов, Юдина, в переулках Краснодарский и Мичманский, а также проезде Каспийском.