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Севастополь частично останется без света в четверг — список адресов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Часть Севастополя в четверг останется без света из-за неотложных работ на сетях, об этом предупреждает пресс-служба «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, с 9 до 17 на час-полтора отключат электроэнергию по следующим улицам: Лесхозная, Драчука, Волжская, Оранжерейная, Цветочная, Цыганкова, Южная, Кавказская, Каспийская, Станюковича, Коммунистическая, Кочиева, Краснодарская, Дунайская, Декабристов, Юдина, в переулках Краснодарский и Мичманский, а также проезде Каспийском.

В это же время света не будет на территориях садовых товариществ «Горный», «Куликово поле», «Медик-7», «Швейник», «Южное», «Икар-3», «Икар-2», «Ригель».

С 9 до 16 не будет света в Балаклаве по ряду адресов на улицах Новикова и Мира.

По информации «Севастопольэнерго», плановые ремонтные работы с 8 до 17 пройдут на проспекте Генерала Острякова.

Также в это время без электричества останутся абоненты в селе Верхнесадовое по улицам: Дачная, Пирогова, Фрунзе, Паршина, Севастопольская, Титова, Чапаева, Гагарина, Фильченкова, Красносельского, Одинцова, Цибулько, Пирогова и в переулках Партизанский, Луганский, Студентов, Дорожный, Братский, Подгорный, Речной, Серноводный, Мирный.

ЖКХ