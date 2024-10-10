Севастополь частично останется без света в четверг — список адресов

По данным предприятия, с 9 до 17 на час-полтора отключат электроэнергию по следующим улицам: Лесхозная, Драчука, Волжская, Оранжерейная, Цветочная, Цыганкова, Южная, Кавказская, Каспийская, Станюковича, Коммунистическая, Кочиева, Краснодарская, Дунайская, Декабристов, Юдина, в переулках Краснодарский и Мичманский, а также проезде Каспийском.
В это же время света не будет на территориях садовых товариществ «Горный», «Куликово поле», «Медик-7», «Швейник», «Южное», «Икар-3», «Икар-2», «Ригель».
С 9 до 16 не будет света в Балаклаве по ряду адресов на улицах Новикова и Мира.
По информации «Севастопольэнерго», плановые ремонтные работы с 8 до 17 пройдут на проспекте Генерала Острякова.
Также в это время без электричества останутся абоненты в селе Верхнесадовое по улицам: Дачная, Пирогова, Фрунзе, Паршина, Севастопольская, Титова, Чапаева, Гагарина, Фильченкова, Красносельского, Одинцова, Цибулько, Пирогова и в переулках Партизанский, Луганский, Студентов, Дорожный, Братский, Подгорный, Речной, Серноводный, Мирный.