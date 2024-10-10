Главное — настрой: как повысить продуктивность, когда вообще ничего не хочется

Периоды лени и апатии знакомы каждому. В какой-то момент энергия уходит, и человек не может сосредоточиться на повседневных задачах и элементарных действиях. В такие периоды важно понимать, как вернуть себе желание работать и достигать поставленных целей. Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве» об эффективных методах повышения продуктивности даже тогда, когда совсем ничего не хочется.
По его словам, для повышения эффективности и продуктивности необходимо иметь правильную, хорошую мотивацию, важно видеть цель своих действий, понимать, для чего вы это делаете.
— Если мотивация находится на высоком уровне, это положительно влияет на повышение продуктивности. Кроме того, важно избегать переутомлений, необходимо делать определенные задачи с перерывами, давая себе время для отдыха и восстановления для того, чтобы не возникало чувство усталости, — сказал он.
Специалист отметил, что также очень важно хвалить себя за достижение промежуточных результатов.
— Когда человек дает себе положительные эмоции, он видит, что у него получается реализовывать цели и задачи, что дает больше сил, энергии и мотивации на достижение целей, — считает Вилков.
По его мнению, одновременно с этим полезно вести здоровый образ жизни, чтобы концентрироваться не только на работе, но и не забывать об отдыхе, физических нагрузках, распорядке дня и полноценном сне.
— Все сферы жизни по возможности должны быть представлены равномерно. Для того чтобы избавиться от мешающих навязчивых мыслей, лени и сомнений, полезно заниматься аутотренингом, релаксирующими процедурами, в том числе медитациями. С помощью этих занятий можно создавать правильный настрой на успех, достижение целей и повышать уверенность в себе, уменьшая тревожность и сомнения в правильности выбранного пути, — заключил собеседник «ВМ».
Алексей Вилков рассказал «ВМ», почему возникает постоянное чувство одиночества и как с ним справиться. По его словам, чувство одиночества присуще многим людям. Это обычное переживание, которое не зависит от того, много ли у человека друзей или мало. Однако при депрессии и тревожных расстройствах это чувство особенно обостряется. Психотерапевт заверил, что избавиться от чувства одиночества можно усилием воли, активизируя разнообразное общение. Человеку важно не замыкаться в себе, не сидеть дома, а стараться окружать себя людьми или быть там, где они есть.