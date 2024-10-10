Главное — настрой: как повысить продуктивность, когда вообще ничего не хочется

Алексей Вилков рассказал «ВМ», почему возникает постоянное чувство одиночества и как с ним справиться. По его словам, чувство одиночества присуще многим людям. Это обычное переживание, которое не зависит от того, много ли у человека друзей или мало. Однако при депрессии и тревожных расстройствах это чувство особенно обостряется. Психотерапевт заверил, что избавиться от чувства одиночества можно усилием воли, активизируя разнообразное общение. Человеку важно не замыкаться в себе, не сидеть дома, а стараться окружать себя людьми или быть там, где они есть.