Сильный ветер и до +23°С ожидается в Беларуси в четверг

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Усиление ветра порывами до 15−18 м/с ожидается местами по западу Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода и будет в основном без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с, местами по западу — до 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +15…+21°С, по югу воздух прогреется до +23°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного и порывистого ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электроэнергии в населенных пунктах. Ветер также может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также к падению деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гомеле сегодня будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +18…+20°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, в Минске с порывами до 12 м/с.
В Витебске и Могилеве ожидаются аналогичные погодные условия, но не так тепло — +15…+17°C и +16…+18°C соответственно.
В Гродно в четверг также установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В областном центре воздух прогреется до +19…+21°C. Ветер южный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте синоптики обещают самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — до +20…+22°C. В городе над Бугом в четверг будет облачно с прояснениями и тоже без существенных осадков. Ветер южный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.