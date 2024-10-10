Сильный ветер и до +23°С ожидается в Беларуси в четверг

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного и порывистого ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электроэнергии в населенных пунктах. Ветер также может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также к падению деревьев.