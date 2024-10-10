Ученый сказал, что 5% белорусов страдают от депрессии

По его словам, если речь идет про такие нарушения, как тревога, расстройство адаптации, то, согласно современным исследованиям, ими страдает примерно 25% населения, то есть у каждого четвертого белоруса есть те или иные проблемы, которые связаны с психическим здоровьем.