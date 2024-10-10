Ученый сказал, что 5% белорусов страдают от депрессии

Доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Сергей Давидовский сказал, что 5% белорусов страдают от депрессии, передает БелТА.
— От депрессии страдают 5% населения, в помощи нуждаются более 450 тыс. человек, — уточнил специалист.
По его словам, если речь идет про такие нарушения, как тревога, расстройство адаптации, то, согласно современным исследованиям, ими страдает примерно 25% населения, то есть у каждого четвертого белоруса есть те или иные проблемы, которые связаны с психическим здоровьем.
Давидовский обратил внимание на то, что влияние психических нарушения является одним из факторов риска развития различных соматических нарушений. Он также заявил, что в Беларуси делается все для предотвращения указанных нарушений.
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