МАРТ заявил о завышении цен на лекарства на 4000% в белорусской ветклинике. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении сказано, что в нарушение указа № 366 цены на отдельные медизделия, которые использовались в момент оказания ветеринарных услуг, были сформированы с превышением предельных максимальных надбавок.
«На отдельные лекарственные средства торговая надбавка составляла более 4000 процентов», — обратили внимание в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что за нарушение законодательства виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 13.2 Кодекса об административных правонарушениях.
В МАРТ напомнили, что тарифы на ветеринарные услуги в Беларуси не регулируются. Согласно законодательству, стоимость платных ветуслуг определяется по соглашению сторон.
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