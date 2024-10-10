Харрисбург
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ заявил о завышении цен на лекарства на 4000% в белорусской ветклинике

МАРТ сказал о завышенных ценах на лекарства на 4000% в одной из ветклиник в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ заявил о завышении цен на лекарства на 4000% в белорусской ветклинике. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении сказано, что в нарушение указа № 366 цены на отдельные медизделия, которые использовались в момент оказания ветеринарных услуг, были сформированы с превышением предельных максимальных надбавок.

«На отдельные лекарственные средства торговая надбавка составляла более 4000 процентов», — обратили внимание в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что за нарушение законодательства виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 13.2 Кодекса об административных правонарушениях.

В МАРТ напомнили, что тарифы на ветеринарные услуги в Беларуси не регулируются. Согласно законодательству, стоимость платных ветуслуг определяется по соглашению сторон.

Ранее минчанка отсудила у продавца 529,9 рубля из-за одежды с катышками.

Тем временем мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кстати, мы собрали, как белорусам продать квартиру с прописанными детьми, построенную с помощью господдержки и семейного капитала.