Улицу в центре Хабаровска закроют для транспорта на предстоящих выходных

— В связи с необходимостью выполнения аварийно-восстановительных работ на водопроводной линии в районе улицы Ким Ю Чена, в период с 8:00 12 октября до 22:00 13 октября, будет ограничено движение автомобильного транспорта. Приносим извинения за неудобства, доставленные автолюбителям, — сообщили в пресс-службе МУП города Хабаровска «Водоканал». Напомним, что ремонтная бригада Дальневосточной железной дороги не завершила работы на переезде на улице Салтыкова-Щедрина в районе улицы Правобережной. В связи с этим 10 октября 2024 года днём до 18:00 местного времени снова будет закрыто движение автотранспорта в этом районе. Объезд можно совершать через улицу Даниловского.