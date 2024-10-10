Омский «Авангард» обменял нападающего Николишина в «Барыс»

Омский хоккейный клуб «Авангард» сообщил об изменениях в составе команды. Нападающий Иван Николишин теперь будет играть за «Барыс». Клуб обменял его на чешского защитника Давида Скленичку.
Скленичке 28 лет, в сезоне 2023−2024 он провел 62 матча за «Барыс» и набрал 33 (8+25) очка.
«Клуб благодарит Ивана Николишина за работу и желает успешного продолжения карьеры!», — напутствовал «Авангард» теперь уже бывшего «ястреба».
Напомним, ранее мы писали о планах «Авангарда» обменять своего форварда, и вот теперь слухи подтвердились.