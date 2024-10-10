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Омский «Авангард» обменял нападающего Николишина в «Барыс»

Взамен в омский хоккейный клуб придет чех Давид Скленичка.

Источник: Комсомольская правда

Омский хоккейный клуб «Авангард» сообщил об изменениях в составе команды. Нападающий Иван Николишин теперь будет играть за «Барыс». Клуб обменял его на чешского защитника Давида Скленичку.

Скленичке 28 лет, в сезоне 2023−2024 он провел 62 матча за «Барыс» и набрал 33 (8+25) очка.

«Клуб благодарит Ивана Николишина за работу и желает успешного продолжения карьеры!», — напутствовал «Авангард» теперь уже бывшего «ястреба».

Напомним, ранее мы писали о планах «Авангарда» обменять своего форварда, и вот теперь слухи подтвердились.