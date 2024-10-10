Пермский бизнесмен Репин снизил сумму требований к музею PERMM в три раза

Напомним, между музеем и Александром Репиным был заключен договор аренды здания на Бульваре Гагарина, 24. «PERMM» расторгли его досрочно в сентябре 2023 года. После чего предприниматель заказал строительно-техническое исследование здания. Экспертиза показала, что помещению необходим капитальный ремонт на сумму 16,6 миллиона рублей. Александр Репин обратился к представителям музея с предложением возместить ущерб, но с их стороны последовал отказ.