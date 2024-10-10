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Пермский бизнесмен Репин снизил сумму требований к музею PERMM в три раза

Изначально он требовал от музея 16,6 миллионов рублей на восстановления здания.

Источник: Комсомольская правда

Владелец здания на улице Бульвар Гагарина, 24 Александр Репин снизил сумму исковых требований к музею PERMM до 5,4 миллионов рублей. Это в три раза меньше, чем изначально заявленная сумма. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

«Объем исковых требований был снижен с учетом выводов экспертизы, ранее назначенной судом», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на представителя Репина в Арбитражном суде.

Напомним, между музеем и Александром Репиным был заключен договор аренды здания на Бульваре Гагарина, 24. «PERMM» расторгли его досрочно в сентябре 2023 года. После чего предприниматель заказал строительно-техническое исследование здания. Экспертиза показала, что помещению необходим капитальный ремонт на сумму 16,6 миллиона рублей. Александр Репин обратился к представителям музея с предложением возместить ущерб, но с их стороны последовал отказ.

В ходе судебных разбирательств была проведена независимая экспертиза. В результате чего предпринимателю пришлось снизить сумму исковых требований в три раза.