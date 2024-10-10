Износ сетей и кадровый голод – мэр назвал ключевые проблемы коммунальщиков Омска

Это связано с хронически недофинансированием «Тепловой компании», отметил градоначальник. К сожалению, политика РЭК такова, что за последние 8 лет АО ТК не дополучило порядка 7 миллиардов рублей, если прибавить сюда кредиторскую задолженность и другие обязательства, получается очень большая сумма.
«Ежегодно необходимо менять более 100 километров водопроводных и тепловых сетей. Износ сетей на данный момент составляет 68%. Разработана пятилетняя программа с планируемым финансированием около 5 миллиардов рублей в год. Еще одна программа — годичная — рассчитана на миллиард рублей на ремонт сетей и подготовку к отопительному сезону, причем преимущество в Советском округе. По текущей ситуации — по моим данным до конца дня все дома будут подключены к теплу», — отметил Сергей Шелест.
Большинство домов Омска уже активно отапливается, отметил Сергей Шелест. Еще одна проблема навалилась на коммунальщиков — это острая нехватка рабочих рук. Только в АО «Тепловая компания» открыты 340 вакансий, только сварщиков не хватает более 70 человек. Это стало одной из причин сложностей с прохождением отопительного сезона. Дополнительно для подключения домов к теплу и ремонтные работы привлечены специалисты других организаций. Порядка 50 домов в данный момент находятся в процессе подключения из-за порывов на сетях. В течение сегодняшнего дня все эти дома будут подключены в полном объеме.
Мэр также напомнил, что АО «Тепловая компания» еще с 2012 года была убыточной, но усилиями мэрии компания тем не менее сохранена. Сейчас продолжается работа по модернизации коммунальных сетей. В конце прошлого отопительного сезона были проведены серьезные испытания сетей.
23 сентября было принято решение начать отопительный сезон, чтобы продолжить устранять нарушения, всего их было около 300. План был составлен совместно с тепловой компанией. Были привлечены порядка 20 бригад с районов Омской области. В помощь «Тепловой компании» пришли бригады из районов Омской области, а также подведомственных организаций, Облводопровода, компании «Транснефть — Западная Сибирь».