Износ сетей и кадровый голод – мэр назвал ключевые проблемы коммунальщиков Омска

Большинство домов Омска уже активно отапливается, отметил Сергей Шелест. Еще одна проблема навалилась на коммунальщиков — это острая нехватка рабочих рук. Только в АО «Тепловая компания» открыты 340 вакансий, только сварщиков не хватает более 70 человек. Это стало одной из причин сложностей с прохождением отопительного сезона. Дополнительно для подключения домов к теплу и ремонтные работы привлечены специалисты других организаций. Порядка 50 домов в данный момент находятся в процессе подключения из-за порывов на сетях. В течение сегодняшнего дня все эти дома будут подключены в полном объеме.