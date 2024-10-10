Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразу

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Привиться в Севастополе от коронавируса и гриппа одновременно можно только в поликлинике по месту жительства — в пунктах временной вакцинации от COVID-19 не прививают, это связано с условиями хранения вакцины и процессом ее введения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города, отметив, что с начало года от ковида привилось менее 8 тысяч человек.