Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразу

От ковида в Севастополе прививают вакциной «Конвасэл» (первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19 на основе нуклекапсидного белка вируса SARS-CoV-2, на который и направлено его действие).
Она есть в наличии во всех поликлиниках города. Привиться от коронавируса во временных пунктах вакцинации теперь не получится.
В отличие от периода пандемии, люди сейчас обращаются за антиковидной вакциной нечасто. При этом одна ампула рассчитана на несколько человек, и у нее особые условия хранения, объяснили в депздраве.
«Практика показывает, что обращения в пункты вакцинации людей недостаточно для того, чтобы вскрывать вакцину. Один человек обращается — остальная часть ампулы пропадает. А пациент должен получить в первую очередь свежую вакцину. Поэтому прививки от COVID-19 делают только в поликлинике».
Здесь уточнили, что с начала текущего года по 9 октября от коронавируса в Севастополе привились 7 тысяч 815 человек.
А вот от гриппа можно привиться везде: и в основных, и во временных пунктах вакцинации, а также в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.
По данным севастопольского депздрава, на сегодняшний день от гриппа привиты 120 331 человек. Из них 80 875 — взрослые и 39 456 — дети.
В середине сентября, с началом массовой вакцинации, директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов сообщал, что по плану для достижения коллективного иммунитета предстоит провакцинировать 329 304 человека, из них 72 384 ребенка.
Следовательно, на данный момент привиты более трети необходимого количества севастопольцев, детей — более половины.
При этом вакцинация проходит также в коллективах, в том числе в школах в соответствии с графиком, который составляет департамент образования, отметили в депздраве. Если по какой-то причине вакцинироваться не удалось (ребенок отсутствовал, имелись признаки простуды и пр.) привиться можно в любом пункте.
«Вся вакцина есть в наличии. Если ребенок младше 15 лет, то взрослый обязательно с ним идет. Если 15 и старше, то он подписывает самостоятельно информационное согласие на медицинское вмешательство, то есть проведение прививки», — уточнили в депздраве.
Ранее сообщалось, что среди доступных вакцин от гриппа в Севастополе «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Гриппол Квадривалент».
Завершится кампания 1 декабря.
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по здравоохранению Анна Рубель сообщала, что крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой, при этом подчеркнула, что на сегодняшний день в Крыму практически не осталось тяжелых форм COVID-19.
Медик отмечала, что прививку от коронавируса и гриппа можно делать одновременно. Кроме того, с прививкой от гриппа можно сделать прививку от пневмококка, которая делается один раз в пять лет.