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В омском «Авангарде» произошли очередные кадровые перестановки

Свои полномочия сложил генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

Источник: Комсомольская правда

В омском хоккейном клубе «Авангард» произошли очередные кадровые перестановки. Полномочия генерального менеджера ХК «Авангард» сложил Антон Курьянов.

Как сказано в официальном сообщении клуба, Курьянов ушел с должности, чтобы полностью сосредоточится на тренерской работе в команде. Вместо него исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга.

«Евгений работает в “Авангарде” более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом», — сообщили в пресс-службе «Авангарда».

Напомним, ранее мы писали о том, что пост председателя совета директоров ХК «Авангард» покинул Михаил Аверин. Также сегодня клуб объявил о своем решении обменять форварда Ивана Николишина.