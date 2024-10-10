В омском «Авангарде» произошли очередные кадровые перестановки

В омском хоккейном клубе «Авангард» произошли очередные кадровые перестановки. Полномочия генерального менеджера ХК «Авангард» сложил Антон Курьянов.
Как сказано в официальном сообщении клуба, Курьянов ушел с должности, чтобы полностью сосредоточится на тренерской работе в команде. Вместо него исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга.
«Евгений работает в “Авангарде” более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом», — сообщили в пресс-службе «Авангарда».
Напомним, ранее мы писали о том, что пост председателя совета директоров ХК «Авангард» покинул Михаил Аверин. Также сегодня клуб объявил о своем решении обменять форварда Ивана Николишина.