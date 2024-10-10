С 14 октября в Красноярске завершает работу основная часть дачных маршрутов. Об этом рассказали в мэрии. 12 и 13 октября большая часть дачных автобусов сделает последние рейсы по летнему расписанию.
Напомним, что в разгар дачного сезона, до садовых обществ в городе ходят пять маршрутов: 18, 18С, 40, 40А и 40С. Благодаря им можно доехать до участков из многих точек города: Полигон, Автовокзал «Восточный», Техникум транспорта и сервиса, Верхние Черёмушки, ОАО «Красфарма» и улица Московская.
С 14 октября добраться до дачных участков можно будет только на двух маршрутах: № 40 — от остановки «Техникум транспорта и сервиса» до остановки «Полигон» (маршрут закроется 31 октября) и № 18 — от остановки «Техникум транспорта и сервиса» до остановки «Верхние Черёмушки».
Расписание по каждому маршруту размещено в салонах и на конечных остановках.