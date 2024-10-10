В Красноярске завершает работу основная часть дачных маршрутов

С 14 октября добраться до дачных участков можно будет только на двух маршрутах: № 40 — от остановки «Техникум транспорта и сервиса» до остановки «Полигон» (маршрут закроется 31 октября) и № 18 — от остановки «Техникум транспорта и сервиса» до остановки «Верхние Черёмушки».