В Новосибирске будут «консервировать» редкие книги

В основном реставрация требуется для древних книг местной епархии, духовной семинарии, а также консерватории. Специальные лаборатории для работы с биологическими повреждениями книг займут площадь около 500 квадратных метров. Сейчас власти закупают необходимое оборудование и готовят помещение.