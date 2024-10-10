В Новосибирске будут «консервировать» редкие книги

Крупнейший специализированный центр консервации и реставрации редких книг откроется в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Специалисты будут заниматься восстановлением ценных древних книг, рукописей и документов. Центр появится на базе Новосибирской областной научной библиотеки. Открыть реставраторскую планируют до конца текущего года.
Власти отметили, что это самый большой из созданных региональных центров по объему оборудования, количеству сотрудников, оснащению и по занимаемым площадям.
В основном реставрация требуется для древних книг местной епархии, духовной семинарии, а также консерватории. Специальные лаборатории для работы с биологическими повреждениями книг займут площадь около 500 квадратных метров. Сейчас власти закупают необходимое оборудование и готовят помещение.