В Екатеринбурге из-за пневмонии и ОРЗ на карантин закрыли уже 29 школ

На сегодняшний день на карантин закрыты лицеи № 100 и 128, школы № 66, 113, 27, 46, 67, 22, 122, 95, 68, 80, 138, 72, 167, 77, 178 в Орджоникидзевском районе; школа № 25 и детсады № 23, 39 в Академическом; школы № 61, 84, 87, 91, 200 в Чкаловском районе; гимназия № 70, лицеи № 109 (старшие классы) и 3, школа № 175 в Ленинском районе; гимназия № 13 в Октябрьском районе; гимназия № 202 в Верх-Исетском районе.